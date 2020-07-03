Минздрав Азербайджана: Началось лекарственное обеспечение больных коронавирусом, лечащихся дома

БАКУ /Trend/ - Началось лекарственное обеспечение больных коронавирусом, лечащихся дома.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал руководитель Аппарата Минздрава Надир Зейнлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, процесс обеспечения препаратами уже начался.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )