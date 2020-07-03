TƏBİB: Среди медперсонала тоже есть случаи заражения

БАКУ /Trend/ - Среди медперсонала тоже происходят случаи заражения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба сказал председатель TƏBİB Рамин Байрамлы, сообщет в пятницу Trend.

По его словам, в больницах особого режима случаев инфицирования среди медперсонала было очень мало. "В Центральной больнице нефтяников заразилось всего семь медработников, четверо из которых заразились дома и были доставлены в больницу", - добавил он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)