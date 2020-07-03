Статус разрешения на передвижение можно проверить в электронном кабинете - Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - Информация об отмене рабочего разрешения на передвижение в период особого режима карантина направляется в электронные кабинеты организаций.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине.

Мехтиев отметил, что ответственные лица, работающие с разрешительной системой каждого предприятия, регулярно могут входить в кабинет, данного предприятия в системе, и проверять отменены ли те или иные разрешения. Он отметил, что также это могут делать и сами сотрудники.

(Автор: Эльчин Мехдиев, Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)