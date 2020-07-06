Фарид Гаибов: Определены новые даты проведения чемпионатов мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Окончательное решение Исполнительного комитета (ЕК) Международной федерации гимнастики (МФГ) о сроках проведения Конгресса МФГ будет принято на его следующем заседании, сказал Президент European Gymnastics Фарид Гаибов, передает в понедельник Trend со ссылкой на официальный интернет-ресурс European Gymnastics.

«15 июня ЕК провел видеоконференцию с целью рассмотрения влияния пандемии COVID-19 на мероприятия по гимнастике и внесения соответствующих изменений в расписание. Мы подтвердили новые даты проведения чемпионатов мира по аэробной гимнастике в Баку и утвердили изменения к действующим общим и специальным правилам судей в связи с переносом Олимпийских игр в Токио-2020», - сказал Гаибов.

Он отметил, что главной темой встречи вновь стали даты проведения Конгресса МФГ.

«Что касается выборов, то члены ЕК очень осторожны в принятии решения по этому деликатному вопросу. ЕК решила предоставить дочерним федерациям возможность сообщить даты, которые они предпочитают. На основе этой информации ожидается, что окончательное решение ЕК последует на его следующем совещании», - сказал он.

Гаибов отметил, что многие международные и европейские соревнования по гимнастике уже перенесены на 2021-й год.

«Проблема, которая может возникнуть у нас - это столкновение дат. В этом случае федерации могут столкнуться с проблемой выбора соревнований для участия, поскольку календарь соревнований на 2021 год обещает быть насыщенным в постпандемический период. Аспект телевизионного вещания также должен был быть принят во внимание. Во всех видах спорта откладываются мероприятия и соответствующие организации пытаются найти наиболее удобные даты для их проведения. Телевизионные вещатели будут иметь большое количество мероприятий для освещения этих мероприятий», - сказал он.

Гаибов сказал, что МФГ, ЕК и персонал делают все возможное, чтобы принимать максимально эффективные решения для всех заинтересованных сторон.

Он добавил, что, в свою очередь, European Gymnastics провела видеоконференцию при Президентском совете в рамках European Gymnastics, которая состоится и в следующем месяце.

«Я также хотел бы выразить искренние соболезнования семье Президента Европейской легкоатлетической организации Свейна Арне Хансена, который скончался в возрасте 74 лет. В течение последних лет наши организации наладили хорошее сотрудничество, в рамках Первого чемпионата Европы по многоборью», - сказал он.

Гаибов также отметил, что сейчас у всех непростое текущее положение из-за пандемии, однако необходимо двигаться вперед и реагировать на ситуацию по мере ее изменения.