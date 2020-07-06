Тестирование на COVİD-19 может быть доступно не только в столице Азербайджана - Набиль Сеидов
БАКУ /Trend/ - Проводится оценка необходимости создания пунктов COVİD-19 в городах и регионах Азербайджана вдобавок к столичным.
Об этом в понедельник сказал Trend Набиль Сеидов - член Рабочей группы, созданной Минздравом для оказания помощи TƏBİB по устранению проблем, возникающих в борьбе с COVİD-19.
Напомним, что пока пункты COVİD-19 функционируют только в Баку. Сеидов отметил, что готов план по привлечению к процессу обследования и лечения коронавируса поликлиник и других городов и районов.
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