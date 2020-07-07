Стали известны результаты анализов воды в озере Боюк Шор

БАКУ /Trend/ - Стали известны результаты мониторинга и анализа проб воды озера Боюк Шор, проведенных специалистами министерства экологии и природных ресурсов в связи с резким запахом, ощущавшимся вчера в Наримановском и Бинагадинском районах Баку.

Об этом сказал журналистам заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Васиф Алиев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что согласно результатам, образцы зеленоватого цвета имеют болотный запах, жесткость превышает норму в 1.8 раза, содержание ионов хлорида в 15.5, ионов аммония - в 5.3, ионов сульфата - в 2.5 раза. В целом ионы превышают норму в 11.6 раз.

Алиев отметил вероятность того, что отходы, образовавшиеся во время пожара на фабрике «Sobsan», могли быть спущены в озеро Боюк Шор. Расследования в связи с этим продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)