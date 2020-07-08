В части Баку ограничат подачу воды
БАКУ /Trend/ - Сегодня в течение дня будут ограничения в подаче воды в 9-й микрорайон и территорию "Зейтунлуг" в Бинадинском районе Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".
Ограничения в подаче воды связаны с устранением аварии в водопроводной сети.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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