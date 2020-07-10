С полицейских постов в Азербайджане возвращено 595 автомобилей (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с полицейских постов возвращено 595 автомобилей, за нарушение карантинного режима к административной ответственности привлечены 1 440 участников движения, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП).

За нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана, Евлаха, Масаллы, Гёранбоя, Гёкгёля, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Самухского, Сиязанского и Шекинского районов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVİD-19), с 00.00 часов 9 июля до 00.00 часов 10 июля 2020 года 1 287 человек, находившийся в транспортных средствах, были привлечен к ответственности по ст. 211.1 Кодекса об административных проступках, за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 – 151 человек и за повторное совершение этого действия по ст. 211.3 - два человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

В целом, к административной ответственности были привлечены 1 440 участников движения.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 170 транспортных средств, в том числе, 70 - в направлении районов, 100 - в направлении столицы, с поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 95 транспортных средств, в том числе, 50 - в направлении районов, 45- в направлении столицы, с поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 330 транспортных средства, в том числе, 175 - в направлении районов, 155 - в направлении столицы.

Всего возвращены 595 транспортных средств.

(Текст: Кямаля Сеидова.)