Хикмет Гаджиев: Я пользуюсь общественным транспортом

БАКУ/Trend/ - Я и сам пользуюсь общественным транспортом.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев

Гаджиев сказал, что может предъявить карту оплаты в метро : «Переполненность автобусов была видна визуально. Транспортному агентству было сказано увеличить количество автобусов. Метро было закрыто из-за эпидемиологической ситуации".