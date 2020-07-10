Хикмет Гаджиев о причине закрытия бакинского метро

БАКУ / Trend/ - Метро - это такое закрытое пространство, где создается благоприятная среда для заражения.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Метро - закрытое пространство, и в случае попадания вируса может заразиться большое количество людей", - пояснил он.

Гаджиев добавил, что вместо метро работают экспресс-автобусы, и в зависимости от пассажиропотока их количество регулируется.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)