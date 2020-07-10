Хикмет Гаджиев о причине закрытия бакинского метро
БАКУ / Trend/ - Метро - это такое закрытое пространство, где создается благоприятная среда для заражения.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.
"Метро - закрытое пространство, и в случае попадания вируса может заразиться большое количество людей", - пояснил он.
Гаджиев добавил, что вместо метро работают экспресс-автобусы, и в зависимости от пассажиропотока их количество регулируется.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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