Штрафы за нарушение правил парковки и стоянки вновь будет выписывать дорожная полиция Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Согласно поправкам к ст. 346.1 и 346.2 Кодекса об административных правонарушениях, контроль за нарушение правил парковки и стоянки будет осуществлять и Государственная дорожная полиция, сообщает в субботу Trend.

Согласно поправкам, нарушения правил пароквки и стоянки будут контролировать МВД и Бакинское транспортное агентство (БТА).

Одна из этих двух структур, первой выявившей водителя, нарушившего правило, сможет привлечь его к ответственности.

Также, эвакуацию автомобилей тоже будут осуществлять эти структуры. Так, если водитель нарушил правила парковки и стоянки, создает затор и препятствует движению других участников движения, его автомобиль будет эвакуирован той структурой, которая его оштрафовала.

Отметим, что поправки касаются только ст. 346.1 и 346.2 вышеуказанного Кодекса. В остальных случаях полномочия по привлечению к ответственности за нарушение правил парковки и стоянки остаются за БТА.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)