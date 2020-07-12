МВД, Генпрокуратура и минсельхоз Азербайджана распространили совместное заявление (версия 2) (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На основании указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О создании нового механизма субсидирования в сельскохозяйственном секторе» с начала этого года начался процесс предоставления государственной помощи фермерам через единый механизм.

Однако в связи с подозрениями в том, что средства не были использованы по прямому назначению и незаконно присвоены группой организованных преступных групп, сотрудники министерства внутренних дел и Генеральная прокуратура совместно с экспертами из министерства сельского хозяйства провели специальные оперативные мероприятия.

Как передает Trend, об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генеральной прокуратуры и министерства сельского хозяйства.

Согласно информации, был установлен круг лиц из 30 человек, входящих в организованную группу, которые злоупотребили государственной поддержкой сельского хозяйства и изъяли средства, выделенные этому сектору, обналичив их на основе поддельных документов.

В отношении этих людей были подготовлены и проведены комплексные оперативные меры, зарегистрированы их преступные деяния и собраны необходимые доказательства.

В общей сложности 12 человек, в том числе житель Губинского района Эльнур Хахтари и житель Имишлинского района Гуммат Гасанов, которые возглавляли преступную группу, а также должностные лица соответствующих компаний, были задержаны и доставлены в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД.

В ходе расследования было установлено, что эти лица сначала незаконно собрали банковские карты, на которые были переведены субсидии, принадлежащие фермерам, работающим в Губе, Хачмазе, Имишли, Шамкире и других регионах.

Позднее члены банды незаконно присвоили средства, создав официальные юридические лица на имена близких им людей и проведя различные нетоварные финансовые операции.

Предварительные расследования также выявили, что карты с субсидиями, принадлежащие более чем 2000 фермерам из разных регионов страны, были собраны в течение первых трех месяцев этого года через High Agro, Rovshanoglu Agro LLC и 6 других лиц, созданных членами преступной группы.

Затем деньги на карточках были переведены на банковские счета компаний, созданные на имя формальных лиц на основе поддельных документов и обналичены в обмен на выплату 25-40% от суммы.

В результате этих незаконных финансовых операций членами банды было незаконно присвоено в общей сложности около 5 000 000 манатов, выделенных для субсидий.

При проверке офисов, автомобилей и нежилых помещений, используемых лидерами группы во время операции были найдены и конфискованы многочисленные карточки фермеров, большие суммы наличных денег, мини-POS-терминалы, используемые для снятия средств с карточек, электронные носители данных, списки фермеров-владельцев карточек и другие вещественные доказательства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Наримановский районный суд постановил арестовать членов банды. Соответствующие расследования и оперативные меры продолжаются.

Отметим, что обналичивание субсидий, перечисляемых на карточные счета фермеров для дальнейшего развития сельскохозяйственного сектора, а также их использование по другому назначению запрещено. Те, кто занимается сельским хозяйством, могут получать удобрения, семена и другие продукты, используемые в сельскохозяйственном секторе, только делая безналичные платежи из этих средств.