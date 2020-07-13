Вагиф Даргяхлы: Никаких территориальных потерь нет

БАКУ /Trend/ - Никаких территориальных потерь с нашей стороны нет.

Об этом сказал журналистам руководитель пресс-службы министерства обороны Вагиф Даргяхлы, сообщает в понедельник Trend.

Даргяхлы отметил, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, совершив нападение на азербайджанские позиции на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы, использовали артиллерийское оружие: «Нападение было пресечено. Никаких территориальных потерь нет, азербайджанские позиции остаются на прежних местах. На линии фронта были предприняты адекватные меры для пресечения провокации армянских вооруженных соединений. С целью ответа за понесенные в результате провокации потери противник вновь обстрелял азербайджанские позиции и село Агдам Товузского района. Среди гражданского населения потерь нет. В настоящее время подразделения азербайджанской армии находятся на своих позициях и предпринимают ответные меры».

Он отметил, что сегодня утром азербайджанские соединения нанесли ответные удары по позициям ВС Армении, опорным пунктам, автомобильной технике, артиллерийским установкам и живой силе: «В результате ударов противник понес тяжелые потери. Но, как и всегда, он их скрывает».

Глава пресс-службы минобороны добавил, что в соцсетях распространяется не сответствующая действительности информация в связи с ситуацией на линии фронта: «Просим граждан, в частности, СМИ, ссылаться только на официальную информацию. Кроме того, группа лиц обратилась в соцсетях с призывом поддержать азербайджанскую армию. Мы понимаем, что это продиктовано патриотическими чувствами, но подразделения, военнослужащие азербайджанской армии полностью способны сами противостоять противнику. Поэтому в распространении данных призывов нет необходимости. На данный момент в регионе продолжает нарушаться режим прекращения огня. Периодически наносятся ответные артиллерийские удары».

В заключение он добавил, что наряду с Товузом и в других направлениях - как на государственной границе, так и на линии соприкосновения войск ситуация обостряется.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший рядовой Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товуском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Противник скрывает информацию о потерях.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)