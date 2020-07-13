В Азербайджан прибыли 115 кубинских медиков, специализирующихся в сфере борьбы с COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках выполнения поручения, отданного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Оперативному штабу при Кабинете министров, еще одна группа иностранных специалистов, работающих в сфере борьбы с коронавирусом, прибыла в Азербайджан, сообщает в понедельник Trend.

Так, 115 кубинских медицинских работников, специализирующихся в области борьбы с COVID-19, 13 июля прибыли в Азербайджан в рамках мероприятий по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Руководитель бригады кубинских врачей Дейси Торрес Авела сказала, что бригада поделится опытом Кубы в борьбе с пандемией.

Как сообщил руководитель протокольного отдела и по связям с общественностью TƏBİB Рамин Агаев, делегация кубинских специалистов будет находиться в Баку в течении трех месяцев месяца.

Отметим, что медучреждения Кубы оказывают поддержку в борьбе с пандемией в более чем 20 странах.

(Текст: Кямаля Сеидова.)