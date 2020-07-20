Завтра в Баку ожидается ветер, в районах Азербайджана до 41 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер вечером сменится усиливающимся северо-западным, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 23-27, днем 34-39 градусов тепла, в Баку ночью будет 25-27, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 752 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона южный ветер сменится усиливающимся северо-западным .

Температура воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе 26-27, в Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово - 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди, местами интенсивные, ливневого характера, возможен град. Западный ветер днем в отдельных местах временами будет усиливаться.

Ночью 22-27, днем 36-41, в горах ночью 16-21, днем 23-28 тепла.

Завтра дискомфорт от жаркой погоды и духоты в некоторые дневные часы на Абшеронском полуострове будет неблагоприятным для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова.)