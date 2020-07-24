Завтра в Баку до 35 градусов тепла

Общество 24 июля 2020 13:52 (UTC+04:00)
Завтра в Баку до 35 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-25, днем 30-35, в Баку ночью 23-25, днем 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 65-75, днем 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона ветер юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) в пределах 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 25 июля преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах пройдут грозы, временами ожидаются дожди, кое-где интенсивного характера, есть возможен град. Ветер восточный, температура воздуха ночью 20-25, днем 33-38, в горах ночью 12-17, днем 18-23 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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