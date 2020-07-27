В Азербайджане стартовала онлайн-диагностика больных COVİD-19 (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана запустило новый проект Teletəbabət, позволяющий осуществлять онлайн-диагностику больных COVİD-19 дистанционно посредством видеосвязи.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, благодаря пилотному проекту Teletəbabət, больные коронавирусом смогут попасть на виртуальный прием к врачу, используя специальное мобильное приложение. Также в онлайн режиме, не обращаясь в поликлиники или больницы, к врачу могут обратиться бессимптомные и переносящие заболевание в легкой форме больные.

Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно загрузить на мобильное устройство приложение Doctor Online. Благодаря приложению пациент может общаться с врачом посредством голосовой и видеосвязи.

С целью информирования большего количества людей о проекте Teletəbabət, а также для предоставления информации о правилах пользования приложением, соответствущие баннеры и плакаты о пилотном проекте установлены на территориальных участках поликлиник Баку, где реализуется проект.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)