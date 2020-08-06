Поправки в госбюджет Азербайджана на 2020 год приняты во втором чтении

БАКУ /Trend/ - Поправки в госбюджет Азербайджана на 2020 год были обсуждены и приняты во втором чтении на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса, сообщает Trend в четверг с заседания.

Согласно расчетам, сделанным на основе обновленных макроэкономических прогнозов на текущий год, скорректированные доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24,124 миллиона манатов, что составляет 35,3 процента от ВВП страны.

После предложенных изменений доходы консолидированного бюджета будут примерно на пять миллиардов меньше текущих доходов. Дефицит консолидированного бюджета составит 8,436 миллиарда манатов. Сокращение связано со снижением спроса на нефтепродукты на мировом рынке, а также введением ряда налоговых льгот.

На реализацию программ поддержки из госбюджета выделены 600 миллионов манатов. Внебюджетные доходы госбюджета по налогам и сборам сокращены на 890,5 миллиона манатов, отчисления из Государственного нефтяного фонда в госбюджет и другие доходы государственного бюджета увеличены на 850 миллионов манатов.

С учетом этого скорректированные расходы госбюджета на 2020 год составят 27,492 миллиарда манатов. На размещение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 190 миллионов манатов.

После обсуждения изменение было поставлено на голосование и принято.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Эльдар Джанашвили)