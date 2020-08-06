Турция отправит в Азербайджан очередную партию медицинской помощи

Баку/Trend/ - Еще одна партия медикаментов будет отправлена из Турции в Азербайджан.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на турецкое издание "Resmi Gazete".

Согласно сообщению, медицинские товары будут доставлены в нашу страну в соответствии с подписанным 6 июня с правительством Азербайджана меморандумом об оказании помощи в области здравоохранения.

Из Турции в Азербайджан будут отправлены 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, 35 000 комбинезонов, 50 000 масок N95, 100 000 хирургических масок, 5 000 медицинских очков, 200 000 пар перчаток и 40 000 упаковок противовирусных препаратов.

(Автор: Ильхама Исабалаева, Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)