В Азербайджане строго соблюдается конфиденциальность в отношении лиц, имеющих специальные звания- замминистра

Баку/Trend/ - Размещение информации о лицах, имеющих воинские звания в правоохранительных органах и силовых структурах должно осуществляться в соответствии с «Законом о государственной тайне» и «Законом о следственных действиях».

Как передает Trend, об этом заявил сегодня на внеочередном заседании Милли Меджлиса Азербайджана первый заместитель спикера Али Гусейнли во ходе обсуждения изменений в «Закон о занятости».

Вице-спикер сказал, что такое положение было предложено в статье 4. «Возможно вы нашли другую форму? Внесите ясность в этот вопрос», - сказал он.

Заместитель министра труда и социальной защиты Анар Алиев сказал, что там, где информация, классифицированная полностью конфиденциальной, таковой и остается:

«Согласно пункту 4.4.7 действующего закона, министерству на бумажном носителе должна быть предоставлена информация о сотрудниках, имеющих специальные звания. Это требует идентификации лиц со специальными званиями. Эта информация периодически меняется. На бумаге это сделать не представляется возможным. Поэтому делаются ссылки на «Закон о государственной тайне» и другие законы. Специальные учреждения отправляют информацию о своих сотрудниках полностью в электронной форме. Соблюдаются все требования о сохранении конфиденциальности лиц, имеющих специальные звания. Вся информация предоставляется по электронным каналам в соответствии с правилами безопасности. То же правило применяется к нашим новым положениям. Министерство обеспечивает защиту требований Закона о государственной тайне», - сообщил замминистра.