Прием учителей на работу в Азербайджане будет проведен с учетом пандемии

БАКУ /Trend/ - Прием учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения на 2020-2021 учебный год будет осуществлен с учетом условий пандемии согласно соответствующим инструкциям.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобрзования, об этом в ходе видеоконференции с членами Общественного совета при министерстве сказал министр Эмин Амруллаев.

В ходе встречи были обсуждены организация приема учителей на работу в условиях пандемии, а также работы по подготовке к 2020-2021 учебному году.

Было отмечено, что в связи с организацией обучения в условиях пандемии минобразования изучает опыт зарубежных стран и рекомендации международных организаций, а также ведет обсуждения с соответствующими государственными органами.

Также были выслушаны мнения и обсужден ряд вопросов в связи с предстоящей в постпандемический период работой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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