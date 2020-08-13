ГЭЦ об итогах вступительных экзаменов в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром по II и III группам специальностей, планируется объявить в ближайшие две недели.

Как сообщили в центре Trend, с завтрашнего дня начнется обработка протоколов экзаменов, листов и карт с ответами.

Экзамены были организованы в 16 городах и районах.

Для организации экзаменов в целом выделено 84 экзаменационных здания, 1450 экзаменационных залов. Управление экзаменами осуществляли 84 общих экзаменационных руководителя, 247 экзаменационных руководителей, 1882 педагога-контролера, 168 сотрудников пропускного режима и 84 представителя администрации.

С целью предотвращения скученности и контактов для участников экзамена были определены различные временные рамки допуска в экзаменационное здание. Перед экзаменационными помещениями были нанесены линии разметки для ожидания в очереди. Экзамен удалось организовать, с поочередным соблюдением надлежащего социального расстояния.

Были проверены электронные термометры,для участников, входящих в экзаменационные здания, использованы необходимые дезинфицирующие средства.

Три человека были выдворены с экзамена ввиду обнаружения мобильного телефона.

Для управления экзаменационным процессом действовал оперативный штаб, который регулярно связывался со зданиями, где проводился экзамен, и контролировал ход экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкцией, созданы необходимые условия для демонстрации участникам своего уровня знаний.

Поскольку проверка заданий открытого типа, используемых на экзаменах, требует значительного времени, результаты должны быть объявлены в течение ближайших двух недель.

Правильные ответы на закрытые и закодированные задания открытого типа (азербайджанское и русское отделения), используемые на экзаменах, будут размещены в ближайшие часы на сайте ГЭЦ.

Отметим, что 14 августа посредством страницы в "Facebook" и канала Youtube ГЭЦ выступит по этому поводу в прямом эфире, а ответственные сотрудники центра, эксперты дадут развёрнутые разъяснения о тестовых заданиях использованных сегодня и завтра на экзаменах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)