В Азербайджане начались экзамены по приему учителей на работу

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня начались экзамены в рамках конкурса по приему учителей на работу.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве образования, в первый день проводятся экзамены для кандидатов, желающих стать учителями физики и французского языка.

Экзамены продлятся около 18 дней. Тестовые экзамены запланированы в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. На протяжении 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, 20 тестовых заданий по стратегии и методике обучения. По завершении экзамена кандидатам будет дано дополнительно 10 минут на пересмотр ошибочных ответов.

Отметим, что для участия в экзаменах в электронном порядке обратились 53 880 кандидата, 51 227 которых подтвердили свои заявки. На данном этапе одобрено участие 46 228 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)