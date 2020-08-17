В Азербайджане начинается регистрация детей в группы дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 18 августа начинается электронная регистрация для приема в группы дошкольного образования.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве образования, родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию в электронной системе mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка.

Процесс размещения электронного запроса в связи с выбором школы начнется 20 августа.

Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования будут привлечены дети 2015 года рождения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)