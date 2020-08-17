В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 5 153 теста на коронавирус.
Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 17-е августа.
Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 836 908 тестов.
В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 793 человек, 202 из них находятся в реанимации, а 31 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.
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