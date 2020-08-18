В Баку в одном из ресторанов проводится спецоперация, есть задержанные

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит операцию в одном из бакинских ресторанов.

Как сообщил во вторник Trend начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, операция проводится против криминальных авторитетов. Есть многочисленные задержанные.

Было отмечено, что в настоящее время операция продолжается, и по ее результатам общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)