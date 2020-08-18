В Баку в одном из ресторанов проводится спецоперация, есть задержанные
БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана проводит операцию в одном из бакинских ресторанов.
Как сообщил во вторник Trend начальник пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов, операция проводится против криминальных авторитетов. Есть многочисленные задержанные.
Было отмечено, что в настоящее время операция продолжается, и по ее результатам общественности будет предоставлена дополнительная информация.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Внесены изменения в Положения о "Службе ASAN" и министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана
Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви призвали лидеров G20 позаботится о глобальном образовании
ADY Container: Контейнерный поезд, перевозящий пропилен из Туркменистана в Турцию по БТК, прибыл в Мерсин
Хогланд: МГ ОБСЕ сейчас следовало бы предоставить наблюдателей на линии соприкосновения войск с целью предотвращения насилия
Эльмар Гасымов обсудил создание специальности "Искусственный интеллект" с ректором Стамбульского технического университета
Посол США в Грузии, глава миссии USAID и председатель ЦИК открыли обновленную серверную инфраструктуру ЦИК