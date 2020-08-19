В Азербайджане стал доступен альтернативный способ регистрации в группы дошкольного образования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане заработали центры альтернативной регистрации в связи с процессом электронной регистрации для приема детей в группы дошкольного образования общеобразовательных учреждений города Баку.

Как сообщили в среду Trend в Управлении образования города Баку, работа альтернативных центров регистрации, действующих с целью оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации в группы дошкольного образования, организована с учетом нынешней эпидемиологической ситуации особым образом. Родителям (законным представителям), не могущих самостоятельно пройти регистрацию или не имеющих доступа к интернету, теперь не нужно посещать альтернативные центры регистрации.

Таким образом, эта группа граждан может представить соответствующую информацию рабочим группам посредством мессенджера Whatsapp по телефонам (+994)55 892-27-51, (+994)55 892-95-89, (+994) 55 892-63-90) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Далее родителям, которые не смогли сами пройти регистрацию или испытали определенные трудности в процессе, будет оказана соответствующая помощь. Во всех остальных случаях родители могут направить обращения посредством раздела «Обратная связь» в "личном кабинете" на сайте mektebeqebul.edu.az.

Напомним, что электронная регистрация детей в группы дошкольного образования в Азербайджане началась 18 августа. Родители (другие законные представители) могут пройти регистрацию в электронной системе mektebeqebul.edu.az, введя данные удостоверения личности ребенка. Процесс размещения электронного запроса в связи с выбором школы начнется 20 августа.

Отметим, что в 2020-2021 учебном году в группы дошкольного образования принимаются дети 2015 года рождения.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)