Сегодня из Грузии планируется возвращение еще 119 граждан Азербайджана

Общество 19 августа 2020 10:55 (UTC+04:00)
Сегодня из Грузии планируется возвращение еще 119 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня из Грузии планируется доставить еще 119 граждан Азербайджана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана.

Кроме того, в числе прибывающих граждане России и Грузии.

Все они уже прошли тест на COVID-19 в Тбилиси. Лица с отрицательным результатом теста доставляются на погранично-пропускной пункт "Сыныг Керпю" на специальных автобусах.

Отметим, что граждане с отрицательным ответом теста на коронавирус на карантин не помещаются.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Растет число деловых поездок из Турции в Казахстан
Растет число деловых поездок из Турции в Казахстан
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане увеличилось производство строительного гипса Бизнес 11:29
Рашид Исмаилов назначен президентом "Билайна" ИКТ 11:26
Узбекистан начнет производство мраморной говядины в 2022 Узбекистан 11:16
В Армении за сутки зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:04
Замиг Гусейнов перепел хит Анара Нагылбаза (ВИДЕО/ФОТО) Культура 11:02
Годовая инфляция в Великобритании в июле ускорилась до 1%, Европа 11:00
Сегодня из Грузии планируется возвращение еще 119 граждан Азербайджана Общество 10:55
Компания Илона Маска в шестой раз использовала ступень ракеты при запуске на орбиту Земли США 10:54
В Дашогузском регионе Туркменистана завершена посадка осеннего картофеля Бизнес 10:52
Туркменистан работает над внедрением ИКТ во все отрасли экономики ИКТ 10:33
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 10:31
Впервые в регионе PASHA Bank внедрил новейшее программное обеспечение по противодействию отмыванию денег NICE Actimize Экономика 10:31
Цена на золото в Азербайджане продолжает расти Финансы 10:30
МИД: Азербайджан решительно поддерживает все шаги Турции, основанные на международном праве Политика 10:23
Растет число деловых поездок из Турции в Казахстан Турция 10:17
С начала года Китай сократил импорт цемента из Турции Турция 10:08
Турция увеличила товарооборот с Узбекистаном Турция 10:04
Финляндия возвращает ограничения на границе для десяти стран Европа 10:04
С начала года во Франции вырос спрос на турецкий цемент Турция 10:01
Евро продолжает дорожать к манату Финансы 09:57
ВС Армении в течение суток 40 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:51
Цены на нефть снижаются из-за сомнений относительно восстановления спроса в США Энергетика 09:51
В Азербайджане откроются еще три центра развития малого и среднего бизнеса Экономика 09:35
В Иране бесплатно обучается 0,5 млн. иностранных беженцев Общество 09:34
Расширяется использование современных ирригационных систем в азербайджанских фермерских хозяйствах Экономика 09:31
Госгранты на капельное орошение получили туркестанские предприниматели Казахстан 09:30
В Азербайджане 20 и 21 августа в экзаменах планируется участие около 37 тыс. абитуриентов Общество 09:28
В большинстве сел Сванети в Грузии могут снять карантин уже на этой неделе Грузия 09:20
В Азербайджане продолжает мониторинг агросадов на открытых лесных участках (ФОТО) Экономика 09:18
ISO о сотрудничестве с Туркменистаном Бизнес 09:17
МЧС Азербайджана назвало статистку природных и техногенных происшествий в этом году Общество 09:13
Equinor о текущем статусе проекта «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» Энергетика 09:09
Более половины товарооборота Азербайджана пришлось на пять партнеров Финансы 09:07
Серия землетрясений магнитудой до 4,7 произошла на Тайване Другие страны 08:51
В Мали мятежники объявили о создании Национального комитета спасения народа Другие страны 08:42
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов США 08:37
На Филиппинах после землетрясения зафиксировали более 200 повторных подземных толчков Другие страны 08:32
С 1 сентября муниципальные парковки в Бишкеке станут бесплатными в выходные и праздничные дни Кыргызстан 08:32
Куба на следующей неделе начнет клинические испытания своей вакцины против COVID-19 Другие страны 08:14
271 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки Казахстан 07:55
Более тысячи граждан Грузии получили разрешение на поездку в Турцию Грузия 07:51
Билл Клинтон назвал Белый дом при Трампе эпицентром хаоса США 07:28
Тайфун "Хигос" обрушился на южное побережье Китая Другие страны 07:13
Британские ученые предложили новое объяснение того, как работают полоски зебр Интересное 06:55
Трамп предложил увеличить взимаемую с Amazon плату за доставку товаров по почте США 06:38
США и Япония создадут группировку низкоорбитальных спутников для укрепления ПРО США 06:23
В США республиканец Колин Пауэлл поддержал демократа Байдена на выборах президента США 06:02
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22 млн В мире 05:49
ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества Другие страны 05:33
G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ В мире 05:16
Госдеп призвал университеты США продать активы в китайских компаниях Финансы 04:58
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке Другие страны 04:41
США и Китай увеличили количество разрешенных рейсов между двумя странами Транспорт 04:24
США ужесточили санкции против китайской Huawei ИКТ 04:06
Премьер Канады объявил о перестановках в правительстве страны Другие страны 03:47
В США заявили, что санитарные меры не отменят сразу после появления вакцины от COVID-19 США 03:30
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Другие страны 03:13
Трамп заявил, что отложил торговые переговоры с Китаем США 02:55
База США в Дейр-эз-Зоре в Сирии подверглась ракетному обстрелу Арабские страны 02:40
В Минюсте США хотят повременить с антимонопольным иском к Google ИКТ 02:21
ВВС Израиля поразили объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты Израиль 01:59
Мониторинговый комитет ОПЕК+ подведет итоги крупнейшего в истории сокращения добычи нефти Энергетика 01:45
СБ ООН проведет в среду экстренное заседание в связи с мятежом в Мали В мире 01:31
ПСЖ разгромил "Лейпциг" и впервые вышел в финал Лиги чемпионов Спорт 01:05
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом Россия 00:46
Генсек ООН призвал немедленно освободить президента и членов правительства Мали В мире 00:29
Президент "Барселоны" заявил, что главным тренером команды станет Рональд Куман Спорт 18 августа 23:57
Демократы США готовы вдвое сократить финансирование своего пакета стимулирующих мер Финансы 18 августа 23:41
Евросоюз осудил военный переворот в Мали Европа 18 августа 23:24
В Мали произошел военный мятеж Другие страны 18 августа 22:58
Одна ракета выпущена из сектора Газа по территории Израиля Арабские страны 18 августа 22:48
Президент и премьер-министр Мали находятся на армейской базе Кати Другие страны 18 августа 22:33
МИД Ирана призвал США положить конец своему присутствию в Афганистане Политика 18 августа 22:21
Об итогах деятельности Наманганской СЭЗ Узбекистана в первом полугодии 2020 года Бизнес 18 августа 22:14
Осужденный за коррупцию экс-глава Эквадора намерен баллотироваться на пост вице-президента Другие страны 18 августа 21:55
Открылся Центр кибербезопасности ЦИК Грузии Грузия 18 августа 21:34
Сократился объем денежных переводов в Узбекистан Финансы 18 августа 21:25
Более половины экспорта Азербайджана приходится на две страны Финансы 18 августа 21:21
Более 70 бывших министров и чиновников Испании выступили в поддержку Хуана Карлоса I Европа 18 августа 21:13
В Азербайджане стартует проект "Поговорим о Карабахе" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 18 августа 21:02
Помощник Президента Азербайджана провел встречу с группой известных деятелей культуры и искусства (ФОТО) Политика 18 августа 20:58
В заведениях общепита следует соблюдать ряд правил — АПБ Азербайджана (ВИДЕО) Общество 18 августа 20:49
Обсуждены связи между Азербайджаном и Великобританией в сфере образования (ФОТО) Общество 18 августа 20:45
В Азербайджане выявлены нарушения требований санитарной гигиены в 107 объектах Экономика 18 августа 20:43
Завтра в Баку откроется еще одна линия экспресс-автобусов Общество 18 августа 20:41
Из органов юстиции в Азербайджане уволено 25 человек Общество 18 августа 20:37
В Азербайджане прошел аукцион по приватизации Экономика 18 августа 20:35
Помощник Президента: Военные учения Азербайджана и Турции - последнее предупреждение для Армении Политика 18 августа 20:23
МФК и ЦБА запустят в Азербайджане цифровые платежи Финансы 18 августа 19:31
Пашинян в телеэфире ВВС вновь проявил позорную политическую отсталость — депутат Политика 18 августа 19:15
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 159 человек Общество 18 августа 18:29
Гочаг Аскеров выступит на фестивале в Нью-Йорке Культура 18 августа 18:25
Вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в Израиле Израиль 18 августа 18:20
Азербайджан сократил добычу нефти - Минэнерго Энергетика 18 августа 17:58
Президент Ильхам Алиев поздравил афганского коллегу Политика 18 августа 17:56
Ценные бумаги Минфина Азербайджана пользуются большим спросом Финансы 18 августа 17:52
Оглашен объем экспорта газа с месторождения "Шах-Дениз" Энергетика 18 августа 17:31
«Туркменгаз» повторно объявляет тендер на техническое обслуживание газотурбинных генераторов Тендеры 18 августа 17:24
В Иране будет сдано в эксплуатацию 600 км автострад Экономика 18 августа 17:23
Названы показатели производства электронной и электрической продукции в Азербайджане ИКТ 18 августа 17:21
Все новости