Сегодня из Грузии планируется возвращение еще 119 граждан Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня из Грузии планируется доставить еще 119 граждан Азербайджана, сообщает Trend во вторник со ссылкой на МИД Азербайджана.
Кроме того, в числе прибывающих граждане России и Грузии.
Все они уже прошли тест на COVID-19 в Тбилиси. Лица с отрицательным результатом теста доставляются на погранично-пропускной пункт "Сыныг Керпю" на специальных автобусах.
Отметим, что граждане с отрицательным ответом теста на коронавирус на карантин не помещаются.
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