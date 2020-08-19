В Азербайджане с директорами школ была обсуждена подготовка к новому учебному году

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра образования Махаббат Велиева провела видеоконференцию с участием директоров около 30 общеобразовательных школ из разных регионов страны.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе видеоконференции Махаббат Валиева рассказала о подготовке к 2020-2021 учебному году в условиях пандемии коронавируса. Участники были проинформированы о различных предложениях, включая сценарии, представленные Институтом образования и механизм их реализации.

Выступая на встрече, директора школ высказали свои предложения относительно 2020-2021-го учебного года и задали свои вопросы.

В министерстве отметили, что результаты встречи будут учтены при составлении инструкций и методических указаний.

(Текст: Турал Гараджаев)