В Азербайджане с директорами школ была обсуждена подготовка к новому учебному году
БАКУ /Trend/ - Заместитель министра образования Махаббат Велиева провела видеоконференцию с участием директоров около 30 общеобразовательных школ из разных регионов страны.
Как сообщили в среду Trend в министерстве, в ходе видеоконференции Махаббат Валиева рассказала о подготовке к 2020-2021 учебному году в условиях пандемии коронавируса. Участники были проинформированы о различных предложениях, включая сценарии, представленные Институтом образования и механизм их реализации.
Выступая на встрече, директора школ высказали свои предложения относительно 2020-2021-го учебного года и задали свои вопросы.
В министерстве отметили, что результаты встречи будут учтены при составлении инструкций и методических указаний.
(Текст: Турал Гараджаев)
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