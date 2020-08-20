ГЭЦ Азербайджана предупреждает абитуриентов по поводу интернет-мошенников

БАКУ /Trend/ - В связи с приближением периода выбора специальностей в рамках приема в вузы в Facebook и Instagram без санкции Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана было создано несколько поддельных страниц и групп с использованием названия и логотипа центра.

Как сообщили в четверг Trend в Центре, такие страницы и группы создаются с целью обмана пользователей, используя логотип Центра, чтобы придать своей деятельности видимость официального ресурса. Люди, ведущие страницу, представляются сотрудниками ГЭЦ и пишут абитуриентам, что они могут выбрать специальность за определенную плату.

"Если приглядеться к ответам на вопросы пользователей, становится ясно, что это не имеет отношения к ГЭЦ.

Абитуриентам следует быть внимательными при выборе специальности, игнорировать лживые рекомендации и предложения таких людей, а главное, действовать самостоятельно.

При выборе специальности абитуриенты порой опасаются допустить технические ошибки. Однако программное обеспечение рассчитано таким образом, чтобы у абитуриента не было возможности составить заявку неверно, и в случае ошибки при попытке сохранения заполненной заявки система предупреждает о характере ошибки, без исправления которой форму сохранить невозможно.

Порядок заполнения "Электронной заявления по выбору специальности абитуриента" будет детально описан в четвертом номере журнала "Абитуриент", который выйдет в свет в ближайшее время. Там, будут указаны специальности и их коды, по которым осуществляется прием, говорится в сообщении

"При оглашении результатов вступительных экзаменов будут изданы пособия по каждой специальности "На что обращать внимание при выборе специальности?", в которых будет разъяснено распределение экзаменационных баллов поступающих, представлен план приема в высшие учебные заведения по группам специальностей, указано количество мест по госзаказу, условия конкурса и другая необходимая информация.

Кроме того, в этом году, как и каждый год, будут работать Консультационные Центры для абитуриентов. В настоящее время принимаются меры по организации деятельности этих центров в соответствии с правилами в период пандемии.

По вопросам в связи с порядком заполнения и утверждения "Электронной заявки выбора специальности абитуриента", условиями конкурса, важными вопросами, которые необходимо учитывать при выборе специальности и другими абитуриенты смогут обратиться в Консультационные центры, в которых обслуживание будет бесплатным. Центры будут работать в региональных филиалах Государственного экзаменационного центра, университетах "Западный Каспий", "Азербайджан", "Баку бизнес", "Одлар Юрду", Кооперации и районных отделениях образования до завершения процесса выбора специальностей.

Вновь рекомендуем пользователям социальных сетей быть осторожными и доверять лишь официальному сайту и страницам Центра:

"Facebook" - https://www.facebook.com/stateexamcenter/ с более 197 тысячами подписчиками;

Instagram - https://www.instagram.com/stateexamcenter/ - свыше 31 тысячи подписчиков.

Помимо этого у Центра имеются профили в Twitter (https://twitter.com/stateexamcenter) и Telegram (https://t.me/stateexamcenter)", говорится в сообщении ГЭЦ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)