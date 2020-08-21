В Азербайджане в рамках конкурса по трудоустройству учителей сдают экзамен почти 3 тыс. кандидатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 21 августа проводится экзамен в рамках конкурса по приему учителей по специальности преподаватель музыки и физкультуры. В экзаменах предусматривается участие 2 997 кандидатов, сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования.

Экзаменационный этап в рамках конкурса начался 14 августа и продлится около 18 дней. Тестовые экзамены проходят в 32 экзаменационных центрах в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Масаллы, Ширване, Кюрдамире, Агдаше, Мингячевире, Барде, Агджабеди, Губе, Шамахы, Балакене, Исмаиллы, Агстафе и Товузе. В течение 90 минут кандидаты должны будут ответить на 40 вопросов по специальности, а также выполнить 20 тестовых заданий по методике обучения.

(Текст: Турал Гараджаев)