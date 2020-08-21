В Азербайджане до 15 тысяч медработников борются с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в борьбе с коронавирусом задействовано порядка 15 тысяч медицинских работников.

Как сообщает Trend, об этом на брифинге в оперативном штабе сказал директор Джалилабадской центральной районной больницы Эльнур Азадханов.

По его словам, в общей сложности в борьбу с коронавирусом вовлечена 51 больница, 31 из которых в настоящее время оказывает медицинские услуги коронавирусным больным. Эти больницы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)