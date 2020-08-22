БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»

БАКУ/Trend/ - Бакинская Высшая Школа Нефти (БВШН) объявляет прием документов на заочное отделение для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия» в 2020/2021 учебном году.

Обучение проводится на платной основе в дистанционной или заочной формах в соответствии с контрактом, заключенным между высшим учебным заведением, организацией, учреждением или индивидуальным лицом (стаж работы не менее 1 года), с одной стороны, и Бакинской Высшей Школой Нефти, с другой стороны. Лица, желающие получить повторное высшее образование, должны предоставить следующие документы:

- заявление на имя ректора;

- гарантийное письмо (оригинал письма доставляется по почте или лично);

- копия трудовой книжки (должно быть указано, что трудовая книжка является действительной);

- нотариально заверенные копии диплома о высшем образовании и приложения к нему;

медицинская справка о состоянии здоровья;

- документ, удостоверяющий личность;

- 4 фотографии размером 3х4 см.

Лица, получившие высшее образование за рубежом, смогут получить повторное высшее образование в БВШН только после того, как их дипломы будут признаны министерством образования Азербайджанской Республики в соответствии с существующим порядком. Представленные документы должны соответствовать требованиям вуза. При приеме в вуз предпочтение отдается тем, кто имеет рекомендательное письмо от государственного органа.

Прием документов будет проводиться до 20 сентября 2020 года с 10:00 до 17:00 (кроме субботы и воскресенья) в Хатаинском корпусе БВШН (проспект Ходжалы, 30, к. 301).

Контактный телефон - 521 31 09 (Учебно-методический отдел)

Электронная почта - khalil.ismayilov@socar.az