В городах и регионах Азербайджана пройдут серологические тесты - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - Серологические тесты также будут проводится в городах и регионах Азербайджана.
Об этом в среду сказал Trend глава рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями(TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев. По его словам, итоги тестов будут подведены после полного завершения процесса.
"Как известно, предусмотрено взять образцы крови у 1500 граждан. В настоящее время тесты проводятся в Баку, Сумгайыте и Гяндже. В последующие дни процессом будут охвачены и другие регионы республики", - сказал Васиф Алиев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Множество мероприятий, проведенных под руководством Мехрибан Алиевой, играет исключительную роль в современной истории азербайджанского мугама - Народный артист (ВИДЕО)
Армянская провокация в направлении Геранбоя - очередная тщетная попытка армянской стороны — политолог
Центры Абонентского Обслуживания и Мобильная Абонентская Служба Azercell продолжают бесперерывную работу (ФОТО)
Джейхун Байрамов: Переговоры по карабахскому конфликту должны быть субстантивными, а не имитацией переговорного процесса
Лавров: Важно обеспечить необходимую атмосферу для устойчивого процесса переговоров по решению карабахского конфликта
Глава МИД Азербайджана: Мы возлагаем особые надежды на активную роль России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта
В месяц Мухаррам религиозные деятели обращаются к верующим посредством прямого эфира в соцсетях - УМК
Представители различных профессий поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с Днем рождения (ВИДЕО)
На Малайском газовом месторождении Туркменистана будет сдана в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
Служба электронной безопасности Азербайджана о работе по обеспечению безопасного интернета для детей
При поддержке Фонда Гейдара Алиева началось проведение операций по кохлеарной имплантации группе лиц с нарушениями слуха (ФОТО/ВИДЕО)
Ученые из США примут участие в международной конференции, посвященной дистанционному обучению иностранным языкам
Владельцам карт VISA от PASHA Bank предоставляется 10%-ная скидка на товары в онлайн-магазине “Beymen”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Дома культуры имени Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе Баку (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школьного здания в поселке Гала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии реконструированного здания общежития в Бузовне (ФОТО)