В Азербайджане более 300 человек сдали кровь на серологические тесты против COVİD-19

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для проведения серологических тестов, проводимых в рамках пилотного проекта по выявлению вируса COVİD-19, пробы крови взяты у более чем 300 человек.

Об этом в четверг сказала Trend руководитель рабочей группы по микробиологии TƏBİB Гумрал Алекперова.

По ее словам, граждане нормально встретили пилотный проект, и уже есть добровольцы, желающие пройти серологический тест: «Тест определяет инфицировались ли люди вирусом COVİD-19. Известно, что многие переносят этот вирус асимптоматично, т.е. симптомы этой болезни не проявляются, и заразившийся человек может выздороветь так и не поняв произошедшего . Но после выздоровления в организме у этого лица вырабатывается иммунитет против COVİD-19. Благодаря серологическому тесту этот иммунитет выявляется в крови, и устанавливается факт инфицирование этого человека вирусом COVİD-19. Пока это только =пилотный проект, и лица, у которых берутся анализы, отбираются произвольно. С ними созваниваются, информируют о тесте, и в случае согласия берется у них пробы крови. Серологический тест бесплатный».

Алекперова добавила, что у теста никаких последствий не бывает: «Осуществляется забор крови в объеме 3-5 мл. Если гражданам поступит звонок с предложением пройти серологический тест, то отказываться не стоит. Со следующей недели серологические тесты, наряду с Баку, будут проводиться в Гяндже и Сумгайыте».

В заключение руководитель рабочей группы добавила, что в будущем серологические тесты могут проводиться массово: «В результате тестов, взятых у 300 человек, выявлены лица, которые перенесли болезнь без симптомов. Есть и такие, кто прошел тест, не зная, что был заражен, а тест выявил инфицирование».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)