Министерство образования Азербайджана проводит пресс-конференцию в связи с началом учебного года - Прямая трансляция

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана проводит пресс-конференцию для представителей СМИ в связи с началом нового учебного года.

Как сообщает в четверг Trend, участвующие в мероприятии министр образования Эмин Амруллаев, советник министра Рустам Агаев, заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства Вафа Ягублу отвечают на вопросы журналистов.

Отметим, что ранее Институт образования и эксперты подготовили и представили министерству образования ряд предложений в связи с началом учебного года.

(Текст: Турал Гараджаев)