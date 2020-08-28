Они стали малыми предпринимателями при поддержке Yelo Bank (РЕПОРТАЖ )

Присоединившись к программе самозанятости[MR1] , Yelo Bank в очередной раз оказал поддержку малоимущим, людям с ограниченным возможностями и вынужденным переселенцам. Трем гражданам данной категории банк бесплатно предоставил инструменты и оборудование для оказания парикмахерских услуг. Ранее Yelo Bank предоставил трем жителям Баку, Гейгеля и Барды оборудование и аксессуары для пошива одежды и раскроя мебели.

Поддержка социально уязвимых групп очень важна для банка, который ставит целью делать банкинг ярче. Мы не подходим к вопросу только через призму корпоративной социальной ответственности. Основная цель этих мер - помочь стать предпринимателями тем, кто испытывает трудности с открытием собственного бизнеса.

Эти люди также были привлечены к курсам Государственной службы занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и по окончании курса получили сертификат.

Мастер своего дела

В начале августа я поехал посмотреть, как идут работы в нашем новом филиале в Ленкорани. Подумал, что пора совместить полезное с приятным. Можно увидеть новый филиал, а также в рамках программы самозанятости предоставить Газанфару Рахманову необходимые инструменты и оборудование. Природа Ленкорани - жемчужины южной зоны - всегда позитивно влияла не меня. Но на этот раз все было иначе. Потому что я увидел наш ярчайший филиал в центре города. Я молча любовался филиалом, как один телефонный звонок вернул меня в реальность. Газанфар Рахманов на своем южном диалекте направил меня в деревню Гирдани. Минут через 15 я уже был у его дверей. После знакомства он показал мне парикмахерскую, построенною впритык к забору его двора. Бросилась в глаза аккуратность объекта, который он построил своими руками. «Если вы такой же мастер в парикмахерском деле, я буду вынужден раз в месяц приезжать из Баку в Ленкорань, чтобы постричься», - пошутил я. Он оценил шутку, ответив: «Жизнь научила нас всему». Позже я выясню причину этих слов. А пока поговорим о его мастерстве. Такую аккуратную работу нечасто встретишь. Что касается его парикмахерских навыков, он сказал, что односельчане признают одного мастера - Газанфара Рахманова. Ведь речь идет о человеке, который работает парикмахером 22 года!

Передав оборудование, я напомнил, что оно считается активом банка еще два года, после чего будет безвозмездно передано в собственность пользователя. Настало время подписывать контракт. Я начал заполнять документы. Далее спросил имя отца Газанфар бея. Последовавший диалог произвел на меня большое впечатление:

- Ты смотрел фильм «Похищение жениха» (национальное кино - ред.)?

- Раз 20…

- «У детдомовских детей не бывает отцов, начальник»… Помнишь эту сцену?

Я не мог найти слов, чтобы ответить. Мне стало понятно значение его слов: «Жизнь научила нас всему». Кстати, в «детдоме» он полюбил не только жизнь, но и свою будущую супругу. Эта пара в течение долгих лет смогла справиться со всеми трудностями. Мой собеседник также является инвалидом III группы. Я внимательно прослушал «роман его жизни», который мог бы вместиться в толстый том, после чего всю дорогу до Баку пытался понять людей, которые поднимали «белый флаг» при первой же трудности.

«Человек №14»

В продолжение темы книг, жизнь Бахыша Садыгова, которому мы также оказали поддержку в рамках программы, невозможно представить без книг. При нашей первой встрече я словно зашел в библиотеку, а не в парикмахерскую. Правда, еще в ходе наших телефонных разговоров мое внимание привлекла его чистая и красивая речь. Разглядев книжную полку, понял, что автором каждых двух из трех книг является Эльхан Элатлы. Беседу мы начали именно о книгах:

- Откуда такая любовь к детективам?

- Думаю, в выборе книг характер читателя имеет важное значение. Потому что книга — ваш собеседник. Если ваш разговор не получится, он будет прерван.

- Был ли у вас прерванный разговор с Эльханом Элатлы?

- Нет. все его книги прочитал до конца.

- Какая твоя любимая книга?

- «Человек №14» ...

Не знаю, совпадение это или нет, но Бахыш Садыгов был именно 14-ым человеком в нашем списке!

Наш разговор продолжается:

- Почему «Человек №14»? Ведь, к примеру, «Детектив из Баку» - это книга с чисто детективной атмосферой.

- Очень интересный сюжет. Я тоже единственный сын в доме. Прочитав ее, я понял, как ошибка молодого человека может разрушить его жизнь. Кроме того, в книге говорится об отношениях с Богом, роли человека в его собственной судьбе и любви.

- Почему ты держишь книги здесь, а не дома?

- Клиенты листают страницы во время ожидания. Они даже забирают их и возвращают после прочтения. Порой мы забываем стрижку, и начинаются бурные обсуждения по той или иной прочитанной книге.

Бахыш говорит, что из-за пандемии у него была возможность прочитать много книг. Правда, на отсутствие клиентов не жалуется. Соседи доверяют свои головы только ему. Кстати, раз уж упомянули пандемию, он особо поблагодарил Yelo Bank за стерилизатор. Говорит, что в нынешней ситуации это устройство должно быть под рукой у каждого парикмахера.

Бахыш - очень интересный собеседник. Я тоже взял у него книгу. Конечно, по его рекомендации. Речь идет о книге Эрнеста Хемингуэя «Прощай, оружие!». Я обещал вновь навестить Бахыша. Конечно, не только для того, чтобы вернуть книгу, но и просто в качестве клиента. Не сомневаюсь, что у нас тоже будут бурные обсуждения.

В заключение, Yelo Bank планирует продолжить поддержку граждан в рамках данной программы. Не сомневаюсь, что они, как и Газанфар Рахманов и Бахыш Садыгов, будут мастерами своего дела и такими же интересными людьми.

Илькин Ахмедов,

Баку-Ленкорань-Баку