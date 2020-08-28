Минэкологии Азербайджана о получении охотничьих лицензий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лицензии на охоту выдаются на основании одноразового разрешения.

Об этом сказала начальник Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова, сообщает в пятницу Trend.

По ее словам, граждане Азербайджана, желающие получить охотничью лицензию, должны обратиться в региональные управления Государственной службы экологической безопасности министерства: "Граждане могут получить лицензию в управлении того региона, в котором намереваются охотиться. На данный момент эти лицензии не переданы охотничьим хозяйствам".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)