В Азербайджане выявлено 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144, скончались три человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом – 922 069 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)