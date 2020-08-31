В Азербайджане выявлено 126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено126 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 144, скончались три человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 36 435 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 33 847, скончались 534 человека. Число активных больных коронавирусом - 2 054 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5 042, в целом – 922 069 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Более 90 процентов бойцов 416-й Таганрогской стрелковой дивизии были выходцами из Азербайджана
В Ростовской области России состоялось открытие нового военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты». В репортажах телеканалов «Россия-24» и «Россия-1», посвященных этому событию, представлено интервью Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
На основании обращений в соцсетях в Генпрокуратуру Азербайджана возбуждено уголовное дело в отношении директора турфирмы
Президент Ильхам Алиев: Благополучие людей, их социальный статус и, конечно же, здоровье – главный вопрос для нас
Малайзия неизменно будет поддерживать позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте - посол (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Материально-техническая база нашей системы здравоохранения играет особую роль в борьбе с COVID
Джейхун Байрамов: Все оккупированные территории Азербайджана, в том числе Губадлы, будут освобождены
Президент Ильхам Алиев принял участие в формате видеосвязи в открытии очередного госпиталя модульного типа для больных коронавирусом (ФОТО)
Агентство развития МСБ поддержит реализацию в Азербайджане всемирно известного проекта “Miniboss Business School”
APT-группа Transparent Tribe распространяет шпионское ПО для Android под видом контента для взрослых и приложения о Covid-19