Начался процесс выбора специальностей в колледжах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня начался процесс выбор специальностей в колледжах Азербайджана на базе общего (9-летнего) среднего образования, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Вся информация о специальностях, по которым осуществляется прием, количестве выделенных местам и пр., опубликована в третьем номере журнала «Абитуриент».

Выбор специальностей продлится до 13 сентября.

К выбору специальностей допускаются абитуриенты набравшие не менее 50 баллов на приемном (выпускном) экзамене (на обеих этапах), 20 баллов – по азербайджанскому (русскому) языку и 10 баллов – по математике.

В конкурсе специальностей, требующих особых способностей, ограничения по баллам не применяются.

Специальности, требующие особых способностей, могут выбрать лишь абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку на экзамене по выявлению способностей. Оценки, полученные на экзамене по выявлению способностей, в течение дня вводятся в электронную базу и к концу дня абитуриенты могут выбрать специальность.

Эти абитуриенты, наряду со специальностями, требующими особых способностей, могут выбрать и другие специальности.

Каждый абитуриент может выбрать до 12 кодов специальностей в различных учебных заведениях на платной основе и за государственный счет.

Последовательность указания кодов выбирает сам абитуриент. Во время конкурса зачисление абитуриента осуществляется с учетом последовательности указания специальностей в рамках плана по приему. Абитуриент зачисляется на первую из специальностей, по которой прошел по конкурсу.

(Текст: Кямаля Сеидова.)