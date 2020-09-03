Детсады Баку готовятся к открытию

БАКУ /Trend/ - С 15 сентября Оперативный штаб при Кабинете министров разрешил деятельность государственных и частных детских садов в Баку. После соответствующей подготовки и медико-профилактических мер, в срок до 1 октября планируется открытие всех детсадов, сообщает в четверг Trend.

Работа детсадов возможна только при условии соблюдения соответствующих санитарно-гигиенических норм, с учетом соответствующей ситуации.

В связи с этим Управление дошкольных образовательных учреждений и детдомов ИВ Баку осуществляет необходимые подготовительные меры.

Во всех детсадах, находящихся в подчинении Управления, проведена дезинфекция, воспитатели и технический персонал детсадов осуществляют медико-профилактические работы. Персонал инструктируется по поводу правил работы в новых условиях.

В детсадах будет уделено особое внимание гигиене на кухнях и в санузлах, здесь регулярно будут проводиться дезинфекционные работы.

На входе в детсады установлены дезинфекторы. Каждый день будет измеряться температура детей и персонала.

На выходные в детсадах будет проводиться дезинфекция.

После того, как начнут функционировать все детсады столицы, они будут работать в рамках правил, установленных в соответствии с требованиями особого карантинного режима, контроль над соблюдением этих требований будут осуществлять сотрудники ИВ Баку и Управления дошкольных образовательных учреждений и детдомов города.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова.)