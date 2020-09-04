В Азербайджане будет разрешено собираться в группы до 10 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах (за исключением близких родственников — родителей, дедушек и бабушек, детей, братьев и сестер) в группы свыше 10 человек.
Как сообщает в пятницу Trend, данная информация отразилась в изменениях, внесенных Кабинетом министров в постановление "О дополнительных мерах в связи с ужесточением особого режима карантина на территориях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района".
Отметим, что ранее людям запрещалось собираться в группы более пяти человек.
Постановление вступает в силу с восьмого сентября.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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