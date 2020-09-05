В выходные в Баку будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов
БАКУ /Trend/ - В выходные дни в городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе будет приостановлена работа регулярных и экспресс-автобусов.
Как сообщает Trend, работа регулярных и экспресс-автобусов приостанавливается в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 часов пятого сентября.
Работа общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 часов седьмого сентября.
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