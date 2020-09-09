Глава ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов провел вебинар в рамках конкурса "Восхождение" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа конкурса "Восхождение" восьмого сентября провела вебинар на тему "Главные характеристики, которые руководители требуют от кадров". Вебинар провел член правления управляющих руководителей конкурса, председатель ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов.

Как сообщает во вторник Trend, Закир Ибрагимов рассказал о начале нового этапа государственного управления в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, о большом значении процессов, осуществляемых на основе отличного от традиционных методов механизма, о поддержке человеческих ресурсов в стране. Он сообщил, что конкурс "Восхождение" дает возможность создать в нашей стране успешную традицию по выявлению методов управления нового поколения, потенциальных кадров.

"Разумеется, в первую очередь опытный руководитель должен выявить лучшие кадры и уметь правильно с ними сотрудничать. Особое внимание следует уделять набору новаторов и потенциальных профессионалов. Считаю, что наряду с профессионализмом важными факторами являются человеческие качества и честность работника. Сотрудник также не должен чувствовать себя в зоне комфорта, уметь адаптироваться к работе. Усердие и саморазвитие должны быть постоянными. Правильное управление изменениями также является важным качеством для профессионального руководителя. Управление проектами, контроль реализации, системный подход, навыки стратегического мышления, конечно же, считаются основными компетенциями руководителя. Успешный управленец должен быть ориентирован на результат и уметь четко просчитывать цели. Все эти особенности служат для формирования правильной организации командной работы в целом", - сказал Ибрагимов.

Вебинар продолжился в формате взаимного обсуждения.

Следует отметить, что рабочая группа конкурса также предусматривает проведение на регулярной основе вебинаров и презентаций управляющих руководителей.

Напомним, что 26 июля 2019 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об учреждении конкурса Yüksəliş ("Восхождение").

Цель конкурса - выявление и поддержка людей с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также создание банка кадровых резервов в стране.

(Текст: Турал Гараджаев)