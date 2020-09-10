В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150, скончался один человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 874 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 269, скончались 556 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 049 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 290, в целом – 988 268 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)