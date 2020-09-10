В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150, скончался один человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 37 874 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 269, скончались 556 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 049 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 290, в целом – 988 268 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
В Азербайджане за сутки выявлено 142 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 150 человек
Состояние грогги, или Бой с тенью… Азербайджанские мастера кино и звезды сериалов в новом фильме (ФОТО)
В Азербайджане ожидается утверждение Соглашения между странами СНГ о защите прав на объекты интеллектуальной собственности
Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров (ФОТО)
Генпрокуратура Азербайджана обратилась в Интерпол с целью обьявления в международный розыск двух армянских офицеров
Основной задачей A-Level Education Group является формирование у студентов коммуникативной компетенции в среде носителей изучаемого ими иностранного языка
Эльмар Гасымов встретился с абитуриентами, набравшими самый высокий балл на вступительных экзаменах по I группе специальностей