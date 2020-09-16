В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО)

Общество 16 сентября 2020 09:24 (UTC+04:00)
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Дашкесанская археологическая экспедиция Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, во время археологических раскопок на плато Хошбулаг, обнаружила в Дашкесанском районе место религиозного поклонения, относящееся к периоду около 3000 лет тому назад, на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Как сообщили Trend в Институте, по словам руководителя экспедиции, доктора философии по медицине, доцента Бахтияра Джалилова, в ходе экспедиции был раскопан и изучен зарегистрированный в регионе археологический памятник курганного типа. По периметру вершины кургана располагался кромлех (кромлех - круглое каменное сооружение ритуального характера), состоящий из крупных камней. Погребальная камера кургана каменного ящичного типа. Камера была сложена из крупных валунов прямоугольной формы и покрыта ими же. По останкам человеческого скелета и образцам материальной культуры, найденным в могиле, было установлено, что курган принадлежал женщине. Человек был похоронен лицом к востоку и в согнутом положении.

Сравнительный анализ образцов материальной культуры, обнаруженных на памятнике, показывает, что он относится к эпохе поздней бронзы - раннего железного века и принадлежит Ходжалы-Гедабекским носителям археологической культуры.

Кроме того, во время экспедиции при раскопках между двумя курганами, которые исследовались на участке, на расстоянии 20 метров друг от друга были обнаружены остатки постройки, представляющего особый интерес. По предварительным данным, это квадратное строение, построенное из камней, было местом совершения религиозного ритуала. Образцы материальной культуры, найденные в остатках строения, указывают на то, что оно относится к тому же периоду, что и курганы.

В ходе археологической экспедиции на правом берегу реки Хошбулаг, на окраине села Хошбулаг, был раскопана и исследована каменная гробница. В гробнице были обнаружены шесть экземпляров керамики, бронзовый пояс, железный кинжал и останки человеческого скелета. Найденные образцы были доставлены в Институт археологии и этнографии НАНА для дальнейших исследований. Специалисты считают, что проводимые в этом районе археологические раскопки и полученные в ходе их научные результаты важны для изучения мировоззрения, религии, погребальных обычаев и в целом истории племен ходжалинско-гедабекской культуры.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Image
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Image
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Image
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Image
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Дашкесане обнаружено место религиозного поклонения, относящееся к периоду бронзового века (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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