Подведены итоги проведенных в Азербайджане 10 сентября экзаменов по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Около 82,4 процента кандидатов, успешно сдавших 10 сентября экзамены по приему на государственную службу по группам должностей, относящихся к административным исполнительным должностям (вид В), то есть 516 человек - в возрасте 20-29 лет.

Как сообщили в среду Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), 730 из зарегистрированных кандидатов - мужчины, 687 - женщины. Из кандидатов, прошедших регистрацию, 661 - мужчины (90,5 процента от числа зарегистрированных) и 625 женщины (91 процент от числа зарегистрированных) в возрасте от 20 до 34 лет. Хотя регистрацию прошел 21 человек в возрасте 45-64 года, успешно сдали экзамен только шесть из них - один мужчина и пять женщин. В целом из числа кандидатов в возрасте свыше 40 лет, только восемь добились успешного результата.

В возрастном диапазоне 30-39 лет только 102 человека (40 мужчин и 62 женщины) смогли набрать требуемый балл.

Среди добившихся успеха на экзамене 595 кандидатов, т.е. около 95 процентов, моложе 34 лет. Число кандидатов в возрасте от 35 до 64 лет, успешно сдавших экзамен - 31 человек.

В ГЭЦ напомнили, что среди прошедших регистрацию 1 417 кандидатов успеха добились 626 человек.

"Показатели у женщин на экзамене оказались лучше, чем у мужчин. Таким образом, если из 730 мужчин, прошедших регистрацию, успеха добились 283 человека или 38,8 процента, то у среди 687 зарегистрировавшихся женщин успешный результат показали 343 человека или 49,9 процента.

Лица, добившиеся успеха в тестовом экзамене, могут зарегистрироваться для прохождения собеседования. Успешно сдавшие экзамен и получившие сертификаты кандидаты примут участие в собеседованиях по вакантным должностям", - сказали в Центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)