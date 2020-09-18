В ТЦ "Садарак" создана комиссия, обесточены магазины

БАКУ /Trend/ - В связи с незаконной предпринимательской деятельностью на территории закрытого в связи с пандемией торгового центра "Садарак" создана особая комиссия.

Об этом в пятницу сказал Trend советник правления ТЦ Микаил Гадимов.

По его словам, все входы и выходы торгового центра взяты под контроль.

"В связи с этим руководство приняло особое решение. Усилен контроль над магазинами и другими заведениями на территории рынка. Члены комиссии регулярно осматривают территорию рынка. Проверяются все торговые объекты на территории ТЦ. Открытые для торговли заведения будут немедленно закрыты, и в отношении предпринимателя будут приняты строгие меры. В настоящее время на территории рынка разрешена только деятельность офисов", - сказал Гадимов.

Он отметил, что также приостановлена подача электричества в магазины и другие торговые точки рынка.

"В настоящее время предприниматели могут входить в объектыза чтобы товаром, проданны в онлайн-режиме. Но и для этого назначается определенное время, чтобы войти на территорию рынка и взять со складов и магазинов проданный товар. На территорию рынка не пропускаются ни продавцы, ни покупатели, вход открыт только для предпринимателей. За всеми входами и выходами ведется видеонаблюдение. Если будет выявлен какой-нибудь негативный факт, то ответственные лица будут наказаны", - подчеркнул Микаил Гадимов.

По поводу неофициальной информации о проверках в ТЦ, Гадимов сообщил, что она не соответствует действительности.

"В торговом центре не проводятся никакие проверки. Информация, распространившаяся в связи с центром и его руководством не соответствует действительности. В настоящее время на территории рынка в соответствии с постановлениями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров продолжаются дезинфекционные работы, центр приводится в готовность ко дню возобновления деятельности", - добавил Микаил Гадимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)