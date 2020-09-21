Мы работаем над повышением информационной квалификации учителей — минобразования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В последнее время мы работаем над повышением информационной квалификации учителей. Ранее этим занимался сам преподаватель, и посредством уроков передавал свои знания детям.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказала заведующая отделом общего и дошкольного образования министерства образования Вафа Ягублу.
По ее словам, с точки зрения качества образования прежде акцент делался на изучение предметов детьми.
"Мы напрасно упускали из виду, что первоочередная миссия школы — воспитание гражданина. В формировании гражданина играет роль не только обучение, но и воспитание. В школе эти два процесса взаимосвязаны. Поведение учителя, его манера общения играют исключительную роль в воспитании детей", - сказала Вафа Ягублу.
С другими выпусками видеопроекта можно ознакомиться здесь, а также на Youtubе-канале АМИ Trend.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)