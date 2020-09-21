В ресторане Баку произошел пожар (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - В ресторане, расположенном в Ясамальском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщает Trend, возгорание возникло в вентиляционной системе ресторана «Nanə».
На место происшествия были вызваны две пожарные машины. Ведутся работы по тушению пожара.
(Текст: Жаля Гасымова)
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